Музей ИЗО Ингушетии представит новый проект «Грация ингушского танца в музее»

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Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии представит новый проект «Грация ингушского танца в музее», приуроченный к Году культурного наследия народов России, указ о котором подписан Президентом РФ 30 декабря 2021 года, сообщила пресс-служба учреждения.

Год культурного наследия народов России проводится в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ.

«Для популяризации изобразительного искусства, культурного и этнического наследия ингушского народа в рамках Года культурного наследия народов России нами запланирован целый комплекс мероприятий, — рассказала газете «Ингушетия» директор музея Любовь Тумгоева. — Одним из первых мы начинаем реализацию проекта «Грация ингушского танца в музее», который раскроет красоту ингушского национального танца и ингушской мелодии на фоне музейных экспонатов и музейного пространства».

По ее словам, дебют долгосрочного проекта запланирован на начало марта текущего года. Танцевальные номера разрабатываются специально для проекта «Грация ингушского танца в музее» и будут исполняться впервые.

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