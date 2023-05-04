Мастер-класс

Музей ИЗО Ингушетии приглашает на мастер-класс по технике канзаши ко Дню Победы

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В музее изобразительных искусств Ингушетии 5 мая состоится мастер-класс по декорированию георгиевской ленты в технике канзаши, рассказал нашему изданию представитель пресс-службы учреждения.

По его словам, мастер-класс проведет известный мастер декоративно-прикладного искусства Заира Хашагульгова. Она познакомит всех желающих с японской техникой создания аксессуаров и научит делать красивые украшения из атласных и шелковых лент.

Мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, доступно также обладателям «Пушкинской карты», добавил собеседник.

Начнется мастер-класс в 14 часов.

 

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