Музей ИЗО Ингушетии приглашает на мастер-класс росписи по стеклу «Новогодние мотивы»

«Мастер росписи по стеклу, а также витражной техники и точечной росписи Марета Хадзиева поможет каждому участнику мастер-класса создать собственное эксклюзивное изделие, расписав стеклянный предмет своими руками. Вместе с массой позитивных эмоций, новых знаний и навыков каждый сможет получить в подарок своё изделие и надолго сохранить воспоминание об этом дне», — сказано в релизе.

Мастер-класс «Новогодние мотивы» состоится 20 декабря в 14:30. Стоимость билета — 500 рублей, билеты доступны по «Пушкинской карте».