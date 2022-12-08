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Музей ИЗО Ингушетии приглашает на мастер-класс росписи по стеклу «Новогодние мотивы»

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Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии приглашает всех желающих на мастер-класс по художественной росписи по стеклу, который проведёт Марета Хадзиева, сообщила пресс-служба учреждения.

«Мастер росписи по стеклу, а также витражной техники и точечной росписи Марета Хадзиева поможет каждому участнику мастер-класса создать собственное эксклюзивное изделие, расписав стеклянный предмет своими руками. Вместе с массой позитивных эмоций, новых знаний и навыков каждый сможет получить в подарок своё изделие и надолго сохранить воспоминание об этом дне», — сказано в релизе.

Мастер-класс «Новогодние мотивы» состоится 20 декабря в 14:30. Стоимость билета — 500 рублей, билеты доступны по «Пушкинской карте».

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