Музей ИЗО Ингушетии приглашает на мастер-класс «Золотая тыква»
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 18 мая состоится мастер-класс по изготовлению тыквы из ткани «Золотая тыква», проинформировали наше издание в пресс-службе учреждения.
Как рассказал собеседник, мероприятие проведет заслуженный деятель культуры республики, член Союза писателей России Эсет Газдиева, которая поделится со всеми желающими овладеть этим видом творчества своими профессиональными навыками.
«Каждый участник мастер-класса сможет научиться создавать оригинальную тыкву из ткани своими руками, что станет неповторимым украшением в вашем доме», — добавил собеседник.
Кроме этого, по его словам, мастерица расскажет о своем писательском творчестве, кстати, одна из ее книг носит одноименное с мастер-классом название — «Дошо ябакх» («Золотая тыква»).
Мероприятие, которое начнется в 14:00, обещает быть интересным. Оно доступно для всех обладателей «Пушкинской карты». Билеты можно приобрести по ссылке.