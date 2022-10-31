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Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Ночь искусств — 2022»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 4 ноября пройдет ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств — 2022», сообщила пресс-служба учреждения.

В этом году мероприятия акции будут приурочены ко Дню народного единства и посвящены теме «Наши традиции».

Сотрудники музея подготовили обширную программу. Для гостей пройдут обзорные экскурсии по выставке «Ингушетия мастеровая», персональным выставкам Дали Яндиевой «По мотивам романа Идриса Базоркина «Из тьмы веков» и Лидифы Мержоевой «Симфония моей души».

Также гостей ждут мастер-классы от президента Федерации шахмат Ингушетии Мусы Плиева, мастер-класс по гончарному делу от Марьям Султыговой и специалиста инклюзивной гончарной мастерской «Малх» Аси Цицкиевой, мастер-класс по квиллингу и оригами от Марет Наурузовой и мастер-класс от Башира Евлоева по рисунку карандашом.

В течение всей акции желающие смогут поиграть в настольную игру «Codenames» («Код имён»). Также в программе акции «Открытый микрофон», а это значит, что каждый сможет выйти и прочитать любимые стихи или спеть песню.

«Приглашаем всех желающих приобщиться к Всероссийской акции «Ночь искусств — 2022» и приятно провести время.

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