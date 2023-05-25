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Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Полдник с художником»

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В Государственном музее изобразительных искусств республики 30 мая состоится очередная запись совместного с НТРК «Ингушетия» проекта «Полдник с художником», сообщил нашему изданию заместитель директора музея Алихан Гаирбеков.

В этот раз, по его словам, гостем программы станет художник Алихан Паров, который расскажет участникам мероприятия, как он создает свои произведения, поделится идеями и ответит на вопросы.

«Не пропустите возможность окунуться в мир искусства и насладиться беседой с интересным человеком», — пригласил собеседник всех желающих и добавил, что мероприятие проходит в рамках программы «Пушкинская карта».

Начало мероприятия — в 14:30 мск. Билеты можно приобрести по ссылке https://vmuzey.com/event/poldnik-s-hudozhnikom-gost-alihan-parov.

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