Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Полдник с художником»

В этот раз, по его словам, гостем программы станет художник Алихан Паров, который расскажет участникам мероприятия, как он создает свои произведения, поделится идеями и ответит на вопросы.

«Не пропустите возможность окунуться в мир искусства и насладиться беседой с интересным человеком», — пригласил собеседник всех желающих и добавил, что мероприятие проходит в рамках программы «Пушкинская карта».

Начало мероприятия — в 14:30 мск. Билеты можно приобрести по ссылке https://vmuzey.com/event/poldnik-s-hudozhnikom-gost-alihan-parov.