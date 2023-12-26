Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Презентацию художника» Асет Албаковой

«Творчество молодой художницы отличается оригинальным стилем и уникальной интерпретацией жизни, что делает ее работы узнаваемыми и вдохновляющими», — отметил собеседник.

По его словам, зрителям будет представлено более 20 живописных работ, которые вызовут у них положительные эмоции.

Начало мероприятия — в 14:30 мск.

«Ждем всех желающих познакомиться с новым именем в искусстве», — добавил представитель музея.