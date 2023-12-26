Выставка

Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Презентацию художника» Асет Албаковой

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 28 декабря в рамках проекта «Презентация художника» состоится открытие выставки Асет Албаковой «Взгляд на мир через искусство», сообщил нашему изданию представитель учреждения.

«Творчество молодой художницы отличается оригинальным стилем и уникальной интерпретацией жизни, что делает ее работы узнаваемыми и вдохновляющими», — отметил собеседник.

По его словам, зрителям будет представлено более 20 живописных работ, которые вызовут у них положительные эмоции.

Начало мероприятия — в 14:30 мск.

«Ждем всех желающих познакомиться с новым именем в искусстве», — добавил представитель музея.

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