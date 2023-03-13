Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Презентацию художника» Людмилы Барахоевой
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 16 марта состоится презентация начинающей художницы Людмилы Барахоевой, сообщила пресс-служба учреждения.
Мероприятие пройдет в рамках музейного проекта «Презентация художника», целью которого является знакомство ценителей искусства с начинающими художниками и мастерами ДПИ.
«За время работы проекта мы уже представили очень много талантливых людей разных возрастов как в живописном, так и в декоративно-прикладном искусстве», — рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора музея Алихан Гаирбеков.
По его словам, в этот раз посетители смогут познакомиться с творчеством Людмилы Барахоевой, которая представит 24 живописных полотна, основная часть которых — это копии картин известных художников.
Начало мероприятия — в 14:30.