Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Презентацию художника» Людмилы Барахоевой

Мероприятие пройдет в рамках музейного проекта «Презентация художника», целью которого является знакомство ценителей искусства с начинающими художниками и мастерами ДПИ.

«За время работы проекта мы уже представили очень много талантливых людей разных возрастов как в живописном, так и в декоративно-прикладном искусстве», — рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора музея Алихан Гаирбеков.

По его словам, в этот раз посетители смогут познакомиться с творчеством Людмилы Барахоевой, которая представит 24 живописных полотна, основная часть которых — это копии картин известных художников.

Начало мероприятия — в 14:30.