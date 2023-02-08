Выставка

Музей ИЗО Ингушетии приглашает на выставку детских рисунков «Суламбек Осканов»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии проходит выставка детских рисунков, приуроченная к очередной годовщине гибели первого Героя РФ Суламбека Осканова, сообщили нашему изданию в пресс-службе регионального Минкультуры.

По словам собеседника, вниманию посетителей представлены работы учащихся учебного центра «Открытый мир». Цель мероприятия — патриотическое воспитание детей и молодежи, а также знакомство гостей Ингушетии с первым Героем России.

Напомним, генерал-майор авиации Осканов геройски погиб, уводя неисправный самолет от поселка в Липецкой области, чем спас множество человеческих жизней. Произошло это 7 февраля 1992 года.

 

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