Музей ИЗО Ингушетии приглашает на выставку детских рисунков «Суламбек Осканов»

По словам собеседника, вниманию посетителей представлены работы учащихся учебного центра «Открытый мир». Цель мероприятия — патриотическое воспитание детей и молодежи, а также знакомство гостей Ингушетии с первым Героем России.

Напомним, генерал-майор авиации Осканов геройски погиб, уводя неисправный самолет от поселка в Липецкой области, чем спас множество человеческих жизней. Произошло это 7 февраля 1992 года.