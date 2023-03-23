Музей ИЗО Ингушетии приглашает на выставку к 253-летию единения Ингушетии и России

По его словам, на выставке представлено более 40 картин из фондов музея, авторами которых являются известные ингушские и российские художники.

«Наши посетители узнают, как развивались отношения ингушского народа с Россией, а также о его культурных традициях. На выставке представлено много интересных экспонатов, хранящих память истории. Выставка также доступна владельцам «Пушкинской карты», — рассказал собеседник.