Музей ИЗО Ингушетии приглашает на выставку «На стыке двух искусств»

Данная выставка является третьим совместным проектом музея и Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия, который даёт посетителям возможность бесплатно отправить открытку с изображением картины, представленной на выставке, в любую точку мира.

В проекте принимают участие известные в республике и за её пределами профессиональные живописцы и фотографы. В рамках совместного выставочного проекта зрители впервые увидят новые полотна и фотографии, и смогут сравнить картины и фотографии с одной и той же композицией.

Начало мероприятия — в 14:30.