Выставка

Музей ИЗО Ингушетии приглашает на выставку «На стыке двух искусств»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 28 декабря состоится открытие выставки «На стыке двух искусств», на которой будет представлена экспозиция, объединяющая искусство живописи и фотографии, сообщила пресс-служба учреждения.

Данная выставка является третьим совместным проектом музея и Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия, который даёт посетителям возможность бесплатно отправить открытку с изображением картины, представленной на выставке, в любую точку мира.

В проекте принимают участие известные в республике и за её пределами профессиональные живописцы и фотографы. В рамках совместного выставочного проекта зрители впервые увидят новые полотна и фотографии, и смогут сравнить картины и фотографии с одной и той же композицией.

Начало мероприятия — в 14:30.

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