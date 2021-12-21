Музей ИЗО Ингушетии приглашает на выставку «На стыке двух искусств»
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 28 декабря состоится открытие выставки «На стыке двух искусств», на которой будет представлена экспозиция, объединяющая искусство живописи и фотографии, сообщила пресс-служба учреждения.
Данная выставка является третьим совместным проектом музея и Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия, который даёт посетителям возможность бесплатно отправить открытку с изображением картины, представленной на выставке, в любую точку мира.
В проекте принимают участие известные в республике и за её пределами профессиональные живописцы и фотографы. В рамках совместного выставочного проекта зрители впервые увидят новые полотна и фотографии, и смогут сравнить картины и фотографии с одной и той же композицией.
Начало мероприятия — в 14:30.