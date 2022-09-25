Музей ИЗО Ингушетии принял участие Фестивале культуры и спорта народов Юга России

Помимо спортивных состязаний регионы представляют свои национальные подворья. Ингушетия на своем подворье демонстрирует гостям декоративно-прикладное искусство, национальную кухню и выставку предметов историко-культурного наследия ингушей.

В этом году музей представил экспозицию, в которую вошли коллекции национальных ингушских костюмов, куклы в национальных нарядах художника-модельера Зины Инаркиевой, скульптуры из природного камня Магомед-Башира Оздоева, деревянные скульптуры Юсупа Хамчиева и другие предметы декоративно-прикладного искусства.

«Мы постарались максимально, насколько это возможно в таком формате, представить богатство и многообразие изобразительного искусства Ингушетии», — отметила куратор выставки, главный научный сотрудник музея Тамуся Акталиева.

Напомним, история этого форума началась в 2009 году, когда Олимпийский чемпион Сеула по тяжелой атлетике Исраил Арсамаков разработал проект «Ингушских игр». Его идея заключалась в том, чтобы на играх непрофессиональные кавказские спортсмены соревновались в традиционных для ингушей видах спорта.

Первый фестиваль «Ингушские игры» стал прототипом фестиваля «Кавказские игры», ныне — Фестиваль культуры и спорта народов юга России, который проходит ежегодно и объединяет 14 регионов России.