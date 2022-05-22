Музей ИЗО Ингушетии присоединился к Всероссийской акции «Ночь музеев-2022»

Нынешняя акция проходила под девизом «Мода на традиции» и была посвящена Году культурного наследия народов России. Учитывая это, сотрудники музея подготовили для гостей обширную программу, и каждый участник мог подобрать себе занятие по душе или просто весело провести время.

Несмотря на совпавший с акцией по дате последний звонок в школах, не отказали себе в удовольствии прикоснуться к прекрасному учащиеся третьей школы сельского поселения Плиево, первой и третьей школ города Карабулака, а также многочисленные местные жители со своими детьми.

С самого начала акции гости могли попробовать себя в мастер-классе по созданию игрушек из войлока. Мастер-класс Хавы Кодзоевой и Танзилы Дзауровой с демонстрацией тонкостей сухого валяния так увлек участников, что никто не хотел останавливаться. Маленькие мастера с огромным удовольствием и интересом принялись за создание милых зверушек из войлока.

Также юных посетителей в музее ожидал мастер-класс от мастера декоративно-прикладного искусства Натальи Кодзоевой, в котором дети постигали премудрости бисероплетения. Под чутким руководством мастера они научились создавать колечки и браслеты. А также в процессе работы дети узнали от Натальи Кодзоевой много интересного о самом бисере.

Помимо мастер-классов гостям были проведены обзорные экскурсии по действующим выставкам музея. Учитывая, что 21 мая в Ингушетии впервые отметили День ингушских башен, сотрудники музея особый акцент сделали на экспозиции выставки фоторабот фотохудожника Заура Плиева.

На представленных полотнах фотограф запечатлел многовековые башенные комплексы «Ний», «Пялинг», «Эгикал», «Эрзи» и другие. Искусствовед музея Хава Акиева подробно рассказала детям о башенной культуре ингушей. Особым элементом экскурсии стала возможность детей самим продемонстрировать свои знания в этой области.

Также прошли экскурсии по выставкам «Ингушетия мастеровая» и национального костюма, выставке ингушских художников «О той войне...», приуроченной к 77-й годовщине Победы в ВОВ, персональной выставке Марины Хачубаровой «Я люблю этот мир многогранный».

Не обошелся праздник и без зажигательной лезгинки. А самых выразительных чтецов ожидал открытый микрофон, где каждый желающий смог прочитать стихи ингушских классиков, посвященные родному краю. За время проведения акции дети были вовлечены в разные конкурсные игры на самые разные темы, где помимо моря удовольствия получили сладости.