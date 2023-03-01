Музей ИЗО Ингушетии запускает новый проект «Полдник с художником»

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Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии совместно с НТРК «Ингушетия» запускает новый телевизионный проект, который называется «Полдник с художником».

Как рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы музея, суть проекта заключается в том, что художник или мастер декоративно-прикладного искусства встречается со зрителями в необычном для музея формате. За чашечкой чая или кофе в непринужденной обстановке он рассказывает о себе и своем творчестве, дружески общаясь со своими поклонниками.

Такие интересные встречи с именитыми и начинающими художниками и мастерами ДПИ музейные работники планируют проводить ежемесячно.

Первая встреча состоится 7 марта в 14:30. Гость первого выпуска проекта — талантливый художник и мастер ДПИ Лидия Оздоева.

Все желающие принять участие могут приобрести билеты по федеральной программе «Пушкинская карта» по ссылке.

 

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