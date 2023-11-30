Музей ИЗО Ингушетии зарегистрировал в госкаталоге более 70% предметов основного фонда
Главный хранитель Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии Мадина Хамхоева и искусствовед Багаудин Коригов приняли участие в методическом семинаре для сотрудников музеев СКФО, сообщила пресс-служба учреждения.
Семинар прошел в городе Железноводске с 28 по 30 ноября, инициатором его проведения является Минкультуры России.
Представители Ингушетии обсудили с коллегами работу с государственным каталогом Музейного фонда РФ, обеспечение сохранности музейных предметов и коллекций, а также подвели итоги работы музеев округа с госкаталогом.
Как отметил собеседник, работа ингушских музеев в этом направлении получила высокую оценку. На сегодня в государственном каталоге Музейного фонда РФ зарегистрированы 73% предметов основного фонда музея ИЗО.
Напомним, государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации — единственная в нашей стране электронная база данных, в которой содержатся сведения о каждом музейном предмете и каждой музейной коллекции, включенных в состав Музейного фонда России. Любой желающий может зайти на сайт https://goskatalog. ru и увидеть шедевры культурного наследия российских народов. На январь 2023 года в базе госкаталога было зарегистрировано 870 музеев и почти 35 млн экспонатов.