Музей ИЗО республики приглашает на выставку «Древняя Ингушетия»

Как сообщает пресс-служба музея, на выставке представлена уникальная экспозиция из фондов учреждения, а также из собрания коллекционера Абубакара Султыгова, отражающая историю и культуру ингушского народа.

Посетители смогут насладиться впечатляющими картинами ведущих ингушских художников, которые мастерски передают дух и атмосферу прошлого на своих полотнах. На выставке представлены работы Полонкоева М., Эсмурзиева З., Имагожева Х-А., Картоева Б., Даурбекова Б., Кодзоевой Т., Ахриева Д., Базиевой З., Аушева И., Полонкоева З., Хашагульгова А., Майриева А., Сагова Б., Мурзабековой Б. Также на выставке представлены работы мастеров-декоративно прикладного творчества Оздоева М.-Б., Хаштыровой Л. и Албогачиевой М.

«Каждая картина и предмет в экспозиции — это не просто экспонат, но и глубокий символ, олицетворяющий связь времен и поколений», — отметил собеседник.

По его словам, среди ключевых экспонатов выставки — археологические находки, обнаруженные во время раскопок на территории республики. Здесь представлены древние предметы быта, оружие и украшения. Все эти артефакты наглядно иллюстрируют жизнь и быт древних ингушей, их ремесленные и художественные традиции.

«На выставке также организованы интерактивные зоны, где гости могут узнать больше о жизни и творчестве художников и мастеров Ингушетии по каталогам и изданиям учреждения», — добавил представитель музея.

Отметим, что выставка «Древняя Ингушетия» продлится до 12 декабря 2023 года и доступна для всех обладателей «Пушкинской карты».