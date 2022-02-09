Музей изобразительных искусств Ингушетии посетили представители ингушской диаспоры в Европе и Москве

В числе почетных гостей — руководитель Франко-Ингушского исследовательского центра и фонда «Ингушское наследие», доктор наук университета Сорбонны Иса Боков, представитель ингушской диаспоры в Москве, заместитель главного редактора журнала «Жизнь национальностей», член Союза писателей России Гапур Боков, председатель Ингушской региональной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Башир Гатагажев, руководитель культурных проектов тейпа Боковых Микаил Боков, председатель комиссии по развитию гражданского общества и межнациональным отношениям Общественной палаты Ингушетии Джабраил Боков и адвокат коллегии адвокатов «Защитник» Исропил Боков.

Для высоких гостей заместитель директора музея Ася Евлоева провела обзорную экскурсию, на которой познакомила с действующими выставками, такими как выставка из фондов музея «Дары музею», персональная выставка Розы Хамхоевой «Здесь оживают сказочные сны» и постоянная экспозиция музея «Ингушетия многовековая».

Также гости изъявили желание сделать фотографии экспозиций музея для публикации в московском журнале «Это Кавказ».

«Руководитель Франко-Ингушского исследовательского центра и фонда «Ингушское наследие», доктор наук университета Сорбонны Иса Боков — давний друг нашего музея, — отметила директор учреждения Любовь Тумгоева. — Благодаря его стараниям во Франции проходят Дни культуры Республики Ингушетия. Так, в 2021 году, с 21 по 23 октября, жители и гости Франции смогли познакомиться с древней ингушской культурой. Это нелегкая и важная работа, достойная уважения».