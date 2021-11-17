Выставка

Музей изобразительных искусств Ингушетии приглашает на выставку «Времена года»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии проходит выставка живописи из фондов музея «Времена года», сообщила пресс-служба учреждения.

В экспозиции представлены картины Танзилы Кодзоевой, Зелимхана Эсмурзиева, Хасолта Акиева, Зяудина Батаева, Дауда Оздоева и других живописцев, изобразивших на полотне сюжеты смены времен года в Ингушетии.

«Творчество представленных художников известно не только в нашей республике, но и за её пределами. Их работы находятся в музеях России и в частных коллекциях по всему миру. Выставка будет интересна всем ценителям самобытной, оригинальной живописи, а также гостям республики самых разных возрастов», — рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора Алихан Гаирбеков.

По его словам, выставку также могут посетить школьники и студенты по «Пушкинской карте».

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