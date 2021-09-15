Музей изобразительных искусств Ингушетии временно закрыт для посещения
Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии на период проведения выборов закрыт для посещения, сообщила пресс-служба учреждения.
«Уважаемые гости и жители республики! 17, 18 и 19 сентября будут проходить выборы депутатов Государственной Думы и Народного собрания Ингушетии. В музее изобразительных искусств расположен избирательный участок № 206, в котором каждый житель может проявить свою гражданскую позицию, проголосовав за своего кандидата», — сказано в релизе.
Музей возобновит свою работу 20 сентября.