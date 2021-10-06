Музей изобразительных искусств продлил выставку «Семья Мартазановых. Жизнь в искусстве» до 12 октября
Выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Семья Мартазановых. Жизнь в искусстве» продлена до 12 октября текущего года, сообщила пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии.
«По просьбе многих наших подписчиков и постоянных посетителей мы продлеваем выставку до 12 октября», — сказано в релизе.
Напомним, что на выставке представлены произведения художественной династии Мартазановых — Мусы, Мадины и их дочери Хади.
Также в пресс-службе сообщили, что в музее ИЗО функционируют выставка предметов, переданных в дар музейно-выставочным центром «РОСИЗО» «Калейдоскоп имён», выставка декоративно-прикладного искусства ингушских мастеров «Ингушетия мастеровая», а также выставка живописи и графики «Ингушетия многовековая» из собственных фондов музея.