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Музей изобразительных искусств продлил выставку «Семья Мартазановых. Жизнь в искусстве» до 12 октября

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Выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Семья Мартазановых. Жизнь в искусстве» продлена до 12 октября текущего года, сообщила пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии.

«По просьбе многих наших подписчиков и постоянных посетителей мы продлеваем выставку до 12 октября», — сказано в релизе.

Напомним, что на выставке представлены произведения художественной династии Мартазановых — Мусы, Мадины и их дочери Хади.

Также в пресс-службе сообщили, что в музее ИЗО функционируют выставка предметов, переданных в дар музейно-выставочным центром «РОСИЗО» «Калейдоскоп имён», выставка декоративно-прикладного искусства ингушских мастеров «Ингушетия мастеровая», а также выставка живописи и графики «Ингушетия многовековая» из собственных фондов музея.

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