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Музей под открытым небом откроется в горной части Ингушетии

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Средневековый башенный комплекс Бишт в Ингушетии заработает после реконструкции более 80 объектов и благоустройства территории для туристов как музей под открытым небом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ассоциации гостевых домов региона Алихана Лолохоева.

«Мы провели полную реконструкцию и восстановление средневекового башенного комплекса Бишт и всех его построек. Это объект, расположенный на 30 га в горном районе республики, где восстановлено и отреставрировано нами более 80 средневековых построек. Объекты возвращены в первозданный вид — в котором они были во времена наших предков», — сказал Лолохоев.

По его словам, для проведения реставрационных работ была привлечена подрядная организация из Москвы.

«Башенный комплекс будет открыт в ближайшее время. Он станет музеем под открытым небом, который смогут посещать туристы, местные жители, а также представители тех фамилий, чьим предкам принадлежал башенный комплекс, которые будут ухаживать в дальнейшем за объектом», — добавил собеседник ТАСС.

Башенный поселок замкового типа Бишт располагается у начала Тумгойского ущелья в Джейрахском районе Ингушетии. Комплекс состоит из жилых, боевых и полубоевых башен позднего средневековья. Из поселения происходят Биштоевы, Казильговы, Чемурзиевы, Хампиевы, Садакиевы и другие ингушские фамилии.

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