Музейщики Ингушетии обрадовали детей из малообеспеченных семей новогодними подарками

«Музейщики в костюмах Деда Мороза и Снегурочки — не самое большое чудо этих дней, наполненных для каждого ребенка ожиданием сказки. Творить добро сейчас спешат многие взрослые, которым дороги детские улыбки и искристое счастье в глазах наших маленьких сограждан. Сотрудники мемориального комплекса пришли к детворе со сладкими новогодними подарками, подарив им хорошее настроение и тепло своих неравнодушных сердец. Для детей каждая такая встреча вылилась в настоящий праздник», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Ингушетии проходит Всероссийская акция «Елка желаний», организованная благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.

В акции традиционно принимают участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и другие представители власти.