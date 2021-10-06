Музыкальные и театральные коллективы Ингушетии смогут побороться за федеральный грант в 2022 году
Стартовал прием заявок от некоммерческих организаций, театров, музыкальных учреждений и независимых коллективов для предоставления государственной поддержки в 2022 году на реализацию творческих проектов, сообщает пресс-служба Минкульта России.
Прием заявок продлится до 30 октября.
Ознакомиться с правилами можно по ссылке.
Соискателями могут выступать профессиональные театры, независимые театральные коллективы, профессиональные музыкальные учреждения и независимые музыкальные организации и коллективы согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2016 № 1579.