Музыкальные и театральные коллективы Ингушетии смогут побороться за федеральный грант в 2022 году

Прием заявок продлится до 30 октября.

Ознакомиться с правилами можно по ссылке .

Соискателями могут выступать профессиональные театры, независимые театральные коллективы, профессиональные музыкальные учреждения и независимые музыкальные организации и коллективы согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2016 № 1579.