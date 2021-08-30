Выборы

МВД по Ингушетии обеспечит охрану правопорядка и безопасность в дни сентябрьских выборов

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Все подготовительные мероприятия к сентябрьским выборам проходят в плановом режиме. Об этом на рабочей встрече с руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым сообщил министр внутренних дел по республике Михаил Коробкин.

По его словам, основная функция правоохранительных органов в предвыборный период и в дни голосования — это обеспечение прав граждан и правопорядка на выборах, а также безопасность работы участковых избирательных комиссий.

В этих целях в республике реализуется комплекс мер. В частности, речь идет об охране помещений участковых избирательных комиссий и избирательной документации, а также предупреждение нарушений закона со стороны избирателей.

Для этого правоохранители должны опираться на положения методического пособия по взаимодействию избирательных комиссий и органов внутренних дел по обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах.

Регламентирующий порядок полномочий и действий правоохранительных органов в период избирательной кампании определяет для них четыре зоны ответственности:

первая − территория избирательного участка, на которой проживают избиратели и где возможны несанкционированные митинги, пикеты, иные предвыборные акции, попытки подкупа граждан, оказание давления на избирателей в целях голосования за конкретного кандидата либо политическую партию и т. п.;

вторая − территория избирательного участка, расположенная в 100−50 метрах от периметра здания, в котором расположена участковая избирательная комиссия (избирательный участок);

третья − здание, в котором находится участковая избирательная комиссия;

четвертая зона − помещение, где размещается участковая избирательная комиссия и помещение для голосования.

Для работы в каждой зоне разработаны подробные инструкции, которыми должны руководствоваться представители правоохранительных органов, если возникнет внештатная ситуация.

Завершая рабочую встречу Калиматов поздравил Коробкина с днем рождения, пожелав здоровья и успешной работы, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

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