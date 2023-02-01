МВД по Ингушетии подвело итоги работы за 2022 год

Министр внутренних дел по республике генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин представил детальный анализ работы, проделанной органами в отчётном периоде. Также доклад был посвящён определению причин и условий, препятствующих повышению эффективности работы. Коробкин особо подчеркнул, что уровень преступности в регионе в три раза ниже среднероссийского и почти в два раза ниже, чем в среднем по СКФО.

Министр, как сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, подверг жёсткой критике работу нескольких руководителей, подразделения которых в отсутствие объективных причин не исполнили в отчётном году надлежащим образом возложенные на них служебные задачи.

Заслушивая доклады выступающих руководителей подразделений, главный полицейский республики подверг детальному анализу все факторы, оказавшие негативное влияние на работу органов внутренних дел. Кроме того, обсуждая работу подразделений по делам несовершеннолетних, генерал подчеркнул, что «многим детям достаточно вовремя подать руку помощи, чтобы не дать им оступиться», и отметил, что «это наши дети, каждый из них, и мы не отдадим их криминалу».

Министр выделил приоритетные задачи в текущем году: противодействие незаконному обороту оружия и наркотических средств, финансированию экстремистской и террористической деятельности, преступлениям в сфере лесопользования, организованной преступности и коррупции, снижение аварийности на дорогах республики и декриминализация сферы топливно-энергетического комплекса.

Завершая конференцию, Коробкин выразил слова благодарности Главе республики и органам государственной власти Ингушетии, а также руководителям силового блока региона, в тесном взаимодействии с которыми решались важнейшие служебные задачи. Также руководитель регионального МВД поручил передать слова благодарности всему личному составу органов внутренних дел за достойное выполнение возложенных задач по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности жителей и гостей региона.