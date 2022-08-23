МВД по Ингушетии предупреждает об участившихся случаях дистанционного мошенничества

«Мошенники не гнушаются ничем, они звонят гражданам от имени банковских работников, якобы обнаружив попытку хищения средств с их банковских счетов, размещают в популярных социальных сетях заведомо ложные объявления о продаже по привлекательной цене востребованных товаров, приглашают принять участие в онлайн-играх и присваивают ставки, завлекают на фальшивые сайты онлайн-бирж и инвестиционных компаний, похищая деньги, перечисляемые доверчивыми гражданами», — отметили в пресс-службе силового ведомства.

Не доверяйте лицам, требующим предоплату за оказание сомнительных услуг, таких как содействие в получении субсидий, устройство на высокооплачиваемую работу. Не сообщайте посторонним сведений о банковских картах, не спешите переводить денежные средства на внезапно поступивший звонок от якобы близких людей с просьбой экстренно помочь в решении внезапно возникшего материального затруднения, призвали в МВД по региону.

О всех ставших известными фактах мошеннического характера можно сообщить по следующим номерам, в любое время суток: 8 (8734) 55-01-54, 55-20-06 или по телефону доверия — 8 (8734) 55-04-99.