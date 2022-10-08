МВД по Ингушетии призывает жителей не прикасаться к подозрительным предметам

В качестве камуфляжа для взрывных устройств преступники используют обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, мобильные телефоны. Подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, в подъездах квартир, в учреждениях и общественных местах, отмечается в релизе силового ведомства.

Если вы заметили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом, при отсутствии хозяина, немедленно сообщите о находке водителю.

При обнаружении подозрительного предмета в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен немедленно сообщите о находке в полицию. Такие же действия необходимо предпринять при обнаружения предмета в учреждении.

Во всех перечисленных случаях: не прикасайтесь и не передвигайте находку, это может привести к взрыву, зафиксируйте время обнаружения, предупредите людей, чтобы они отошли как можно дальше, дождитесь прибытия оперативно-следственной группы и не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.

Во всех случаях обнаружения подозрительных предметов, лиц, автотранспорта, немедленно сообщите по телефону дежурной части: 8 (8734) 55-01-54, 8 (8734) 55-20-06, 8 (8734) 55-01-28 или по единому круглосуточному телефону доверия МВД по Ингушетии 8 (8734) 55-04-99.