Конкурс

МВД по Ингушетии призывает жителей принять участие в антинаркотическом конкурсе

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МВД по Ингушетии сообщает, что с 10 января по 20 февраля текущего года проходит региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».

Мероприятие проводится ежегодно в два этапа — региональный и федеральный, участвовать в нем могут физические и юридические лица, а также авторские коллективы.

Конкурсные работы представляются по следующим номинациям:
— «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;
— «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;
— «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

В каждой номинации определяются один победитель и два призера.

В Ингушетии конкурсные работы и заявку на участие в конкурсе необходимо представить на электронный адрес khevloeva@mvd. ru. управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике.

Оценку конкурсных работ на региональном этапе осуществляет отборочная комиссия, которая определяет не более одной работы в каждой номинации для участия в федеральном этапе.

Подробности на сайте МВД России по региону 06.мвд. рф.

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