МВД по Ингушетии призывает жителей принять участие в антинаркотическом конкурсе
МВД по Ингушетии сообщает, что с 10 января по 20 февраля текущего года проходит региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».
Мероприятие проводится ежегодно в два этапа — региональный и федеральный, участвовать в нем могут физические и юридические лица, а также авторские коллективы.
Конкурсные работы представляются по следующим номинациям:
— «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;
— «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;
— «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».
В каждой номинации определяются один победитель и два призера.
В Ингушетии конкурсные работы и заявку на участие в конкурсе необходимо представить на электронный адрес khevloeva@mvd. ru. управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике.
Оценку конкурсных работ на региональном этапе осуществляет отборочная комиссия, которая определяет не более одной работы в каждой номинации для участия в федеральном этапе.
Подробности на сайте МВД России по региону 06.мвд. рф.