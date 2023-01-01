МВД по Ингушетии призывает жителей принять участие в антинаркотическом конкурсе

Мероприятие проводится ежегодно в два этапа — региональный и федеральный, участвовать в нем могут физические и юридические лица, а также авторские коллективы.

Конкурсные работы представляются по следующим номинациям:

— «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;

— «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;

— «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

В каждой номинации определяются один победитель и два призера.

В Ингушетии конкурсные работы и заявку на участие в конкурсе необходимо представить на электронный адрес khevloeva@mvd. ru. управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике.

Оценку конкурсных работ на региональном этапе осуществляет отборочная комиссия, которая определяет не более одной работы в каждой номинации для участия в федеральном этапе.

Подробности на сайте МВД России по региону 06.мвд. рф.