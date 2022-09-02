МВД по Ингушетии призывает жителей республики принять участие в конкурсе «Народный участковый»

Конкурс традиционно пройдет в три этапа, первые два состоятся на районном и региональном уровнях.

Отбор конкурсантов на первом этапе пройдет с 11 по 20 сентября текущего года путем онлайн-голосования. Лидирующие по количеству набранных на сайте регионального МВД голосов конкурсанты автоматически попадают во второй тур голосования, который стартует с 7 октября и будет длиться по 16 октября.

Победитель республиканского этапа определится путем подсчета голосов. После этого анкета регионального победителя будет размещена на официальном сайте МВД России, где каждый неравнодушный житель страны сможет отдать свой голос за лучшего участкового уполномоченного полиции.

Заключительный этап конкурса продлится с 1 по 10 ноября 2022 года. Награждение победителей состоится в торжественной обстановке в канун Дня участковых уполномоченных полиции.