Конкурс

МВД по Ингушетии призывает жителей республики принять участие в конкурсе «Народный участковый»

0

В МВД по Ингушетии призывают жителей республики принять активное участие во Всероссийском конкурсе «Народный участковый-2022». Информация об участниках, представляющих республику, будет размещена 11 сентября на официальном сайте ведомства 06.мвд.рф.

Конкурс традиционно пройдет в три этапа, первые два состоятся на районном и региональном уровнях.

Отбор конкурсантов на первом этапе пройдет с 11 по 20 сентября текущего года путем онлайн-голосования. Лидирующие по количеству набранных на сайте регионального МВД голосов конкурсанты автоматически попадают во второй тур голосования, который стартует с 7 октября и будет длиться по 16 октября.

Победитель республиканского этапа определится путем подсчета голосов. После этого анкета регионального победителя будет размещена на официальном сайте МВД России, где каждый неравнодушный житель страны сможет отдать свой голос за лучшего участкового уполномоченного полиции.

Заключительный этап конкурса продлится с 1 по 10 ноября 2022 года. Награждение победителей состоится в торжественной обстановке в канун Дня участковых уполномоченных полиции.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В городе Малгобеке Ингушетии близится к завершению работа по асфальтированию улицы Херсонская
Житель Ингушетии отработал 100 часов в ЖКХ Магаса за езду без прав
К Дню солидарности в борьбе с терроризмом НБ Ингушетии проводит правовой час
В Ингушетии чиновник подозревается в хищении бюджетных средств при проведении спортивного мероприятия
В музее краеведения Ингушетии проходит выставка к Дню окончания второй мировой войны
Сильнодействующие вещества и героин изъяты у двоих жителей Ингушетии
Ислам Арапханов назначен старшим тренером известного ингушского спортклуба «Ади Ахмад»
В селах Назрановского района Ингушетии прошли сходы жителей по формированию «Ингушской роты»
В селе Экажево Ингушетии чествовали учителя, отдавшего 55 лет педагогической деятельности
Сотрудники МЧС Ингушетии провели в школах уроки по ОБЖ
В школе села Экажево Ингушетии установили доску, посвященную кавалеру ордена Мужества Ахмеду Муталиеву

Главное

Яндекс.Метрика

 