МВД по Ингушетии проводит акцию «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

В рамках акции, которая продлится до 26 ноября, будет проведена работа в отношении лиц, ранее судимых за совершение преступлений экстремистской направленности и террористического характера, информационная работа, направленная на профилактику экстремизма.

Также планируется проведение круглых столов с представителями духовенства республики, национальных диаспор и землячеств. В ходе мероприятия состоится обмен информацией о выявленных фактах распространения экстремистской и террористической идеологии.