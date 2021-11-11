Профилактика

МВД по Ингушетии проводит акцию «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

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Министерством внутренних дел по Ингушетии проводится оперативно-профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».

В рамках акции, которая продлится до 26 ноября, будет проведена работа в отношении лиц, ранее судимых за совершение преступлений экстремистской направленности и террористического характера, информационная работа, направленная на профилактику экстремизма.

Также планируется проведение круглых столов с представителями духовенства республики, национальных диаспор и землячеств. В ходе мероприятия состоится обмен информацией о выявленных фактах распространения экстремистской и террористической идеологии.

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