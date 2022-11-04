По его словам, во все времена наши предки вставали на защиту своего Отечества, отстаивали его государственный суверенитет, самобытность и культуру. Патриотизм, гражданственность, любовь к Отечеству и сегодня остаются главной нравственной опорой, достоянием вековой истории и символом современной России.

«Нам, продолжателям славных традиций великого народа, доверено дальнейшее развитие и укрепление страны, обеспечение достойного будущего каждого жителя и всего общества. И сегодня от каждого из нас зависит, какой будет страна и что ждет наших потомков. Только вместе, объединив усилия, сохраняя наше главное богатство — единство многонационального народа, можно сохранить свободу и независимость нашей страны и преодолеть любые трудности. Мы должны сберечь бесценное наследие и уверенно идти к поставленным целям, быть достойными гражданами своей страны», — подчеркнул Сластенин.

«В этот знаменательный день желаю всем жителям региона и страны доброго здоровья, счастья, мира и благополучия. Пусть этот день придаст нам новую созидательную энергию, упрочит единство и вдохновит нас на плодотворный труд на благо нашей Родины — России», — добавил премьер-министр республики.

День народного единства учрежден в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.