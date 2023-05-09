День Победы

Мы гордимся вкладом ингушского народа в Великую Победу — Глава Ингушетии

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с 78-летием Победы.

«Мы гордимся вкладом ингушского народа в Великую Победу. На всех фронтах Великой Отечественной войны героически сражались тысячи достойных сынов и дочерей Ингушетии. Они участвовали в защите Брестской крепости, в обороне Москвы, Ленинграда и Малгобека, в Сталинградской и Курской битвах, штурмовали Берлин», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сегодня «мобилизованные и военнослужащие из Ингушетии в одном строю с представителями всех регионов страны участвуют в специальной военной операции на Украине. Это продолжение борьбы с фашизмом и обеспечения безопасности нашей Родины — России».

«Наш долг — не забывать о мужестве наших отцов и дедов, помнить всех, кто ценой своей жизни выполнил святой долг. С праздником Великой Победы! Мира и процветания нашей республике и всей стране!», — пожелал Глава региона.

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