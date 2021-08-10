Выборы

Мы наблюдаем положительную динамику качества конкуренции между политическими партиями — эксперт

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Харон Саутиев

Ранее рассмотренный и проанализированный нами доклад «Политическая конкурентность на выборах» помогает взглянуть на повышающуюся конкуренцию на выборах в законодательные органы по всей России. Оценивая «итоги этапа выдвижения на выборах в 2021 году» мы наблюдаем положительную динамику качества конкуренции между партиями, начиная от выборов регионального уровня и заканчивая выборами в Госдуму.

Такое мнение высказал депутат Народного собрания Ингушетии фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Харон Саутиев.

В частности, по его словам, существенно увеличилось среднее количество выдвинутых партиями на выборах в Государственную Думу по одномандатным округам и по партийным спискам; имеет место более сбалансированное распределение выдвигаемых кандидатур по различным партиям; выросло количество самовыдвиженцев.

«Эти цифры наглядно демонстрируют уверенное движение всей российской избирательной системы в сторону усиления демократии, борьбы с монополизацией власти, укрепления кадров за счет более высокой конкуренции», — отметил эксперт.

Саутиев считает, что подобные изменения возвеличивают систему выборов, положительно сказываются на ее репутации и повышают политическую активность граждан, для которых пресловутая однопартийность была главнейшей причиной для отказа в участии в политической жизни страны и региона.

«Ингушетия также не стала исключением. Вместе с возросшим почти в 3 раза количеством желающих принять участие в сентябрьских выборах, усилилась и конкуренция, а значительное разнообразие партийной картины вселило в граждан уверенность и за свои голоса, и за свои кандидатуры», — подчеркнул депутат регионального парламента.

«На фоне целого ряда положительных изменений в российских политической и избирательной системах, остается лишь дождаться сентября и в едином слаженном и организованном порыве провести честные и прозрачные выборы и избрать достойнейших кандидатов для представления позиции и исполнения воли народа», — добавил Саутиев.

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