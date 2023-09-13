На 10 млн рублей оштрафована компания в Ингушетии за коррупцию

По информации надзорного ведомства, директор ООО «Некст» в 2020 году поэтапно передал должностному лицу правоохранительного органа 11,6 млн. рублей, за совершение заведомо незаконных действий, заключавшихся в оформлении и выдаче свидетельств о соответствии транспортных средств безопасности, без проведения обязательного осмотра.

Отмечается, что прокуратура региона возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП России. По результатам его рассмотрения мировым судьей судебного участка номер 8 республики компании и назначен штраф.

Ранее в отношении фигуранта Магасским районным судом вынесен обвинительный приговор, говорится в релизе.