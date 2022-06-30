На 100 тыс. рублей будут увеличены единовременные выплаты по социальному контракту

Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу «Социальная поддержка граждан» и утверждены постановлением председателя правительства Михаила Мишустина, сообщается на сайте кабинета министров.

Так, максимальный размер помощи для индивидуальных предпринимателей вырастет с 250 тыс. рублей до 350 тыс. рублей, а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, — с 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.

«Рассчитываем, что всего в текущем году будет заключено почти 60 тыс. контрактов для начала предпринимательской деятельности и ещё около 40 тыс. — на развитие хозяйства, а значит, ещё больше семей смогут улучшить свою материальную ситуацию, работая на себя», — отметил Мишустин на на заседании правительства в четверг.

Напомним, социальный контракт — это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей (или малоимущим гражданином). Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело и частично возместить стоимость аренды, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Федеральное софинансирование этого направления началось в 2020 году. Тогда господдержку смогли получить более 20 регионов. По решению Президента Владимира Путина с 2021 года федеральное финансирование для оказания помощи гражданам в форме социального контракта предоставляется всем регионам России.