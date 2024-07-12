УПЧ в Ингушетии помог многодетной матери восстановить социальные права

Там уточнили, что женщина, воспитывающая четырех детей, обратилась к уполномоченному с жалобой на то, что размер ежемесячного пособия на ее детей был занижен.

«В марте 2024 года женщине назначили пособие в размере 50% от величины прожиточного минимума в регионе. Заявительница сообщила, что у нее и ее семьи нет других источников дохода кроме заработной платы женщины, которую она получает, работая в школе. Она обратилась в Социальный фонд России (СФР) для проверки правильности расчета пособия. После проверки выяснилось, что при расчете пособия была допущена ошибка: доход заявительницы посчитали завышенным из-за того, что ее заработную плату учли дважды. При этом размер пособия не был увеличен», — говорится в сообщении.

Уполномоченный в СФР с запросом о содействии в защите социальных прав многодетной семьи. Социальный фонд подтвердил, что при определении размера назначенного ежемесячного пособия действительно была допущена ошибка. Сумма полученного заявительницей дохода от трудовой деятельности была учтена дважды, поэтому решение по заявлению жительницы республики было пересмотрено.

Отмечается, что ежемесячное пособие на четверых детей заявительницы установили в размере 14 294 рублей, то есть 100% от величины прожиточного минимума для детей в республике. Многодетной матери полностью выплатили доплату с учетом нового размера пособия.