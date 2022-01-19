На 130 тыс. рублей обманул телефонный мошенник жителя Ингушетии

В дежурную часть ОМВД России по городу Назрани Ингушетии обратился с заявлением гражданин, сообщивший о том, что 21 октября 2021 года он по телефону связался с менеджером ООО «Стимул» и договорился о купле-продаже пиломатериалов на сумму свыше 130 тысяч рублей.