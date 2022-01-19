Мошенничество

На 130 тыс. рублей обманул телефонный мошенник жителя Ингушетии

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В дежурную часть ОМВД России по городу Назрани Ингушетии обратился с заявлением гражданин, сообщивший о том, что 21 октября 2021 года он по телефону связался с менеджером ООО «Стимул» и договорился о купле-продаже пиломатериалов на сумму свыше 130 тысяч рублей.

После перевода денежных средств на счет организации «менеджер Виктор» сообщил, что товар будет доставлен в течении 5 дней. Однако, по настоящее время оплаченный товар заявителем не получен, деньги ему не возвращены, номер телефона «Виктора» отключен.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество), сообщает пресс-служба МВД по республике.

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