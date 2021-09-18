На 15 часов второго дня выборов в Ингушетии проголосовало более 31% избирателей
На 15 часов 18 сентября в республике проголосовало 72 тыс. 717 человек или 31,17% избирателей имеющих право голоса, сообщил газете «Ингушетия» исполняющий обязанности заместителя председателя избиркома региона Муслим Албогачиев.
По его словам, нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов, не зафиксировано.
Напомним, численность избирателей в Ингушетии по уточненным данным составляет 233 287 человек.
В России 17-19 сентября избирают новый состав Государственной Думы, глав 12 субъектов и депутатов местных законодательных собраний в 39 регионах.