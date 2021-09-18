На 15 часов второго дня выборов в Ингушетии проголосовало более 31% избирателей

По его словам, нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов, не зафиксировано.

Напомним, численность избирателей в Ингушетии по уточненным данным составляет 233 287 человек.

В России 17-19 сентября избирают новый состав Государственной Думы, глав 12 субъектов и депутатов местных законодательных собраний в 39 регионах.