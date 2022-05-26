На 2,5% вырос в Ингушетии индекс промышленного производства по итогам 2021 года

Об этом сообщил премьер-министр республики Владимир Сластенин на заседании Народного собрания.

Он напомнил, что в рамках мероприятий по развитию реального сектора экономики с 2019 года реализованы такие инвестпроекты, как: птицеводческий комплекс «Южный» (первая очередь), лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи», агрокомплекс «Сунжа», торгово-логистический центр в городе Карабулаке, обувная и швейная фабрики. Создано около 1,4 тыс. рабочих мест.

Осуществлен запуск первого в республике дилерского центра «Магас Лада», активно в регионе развивается российская сеть розничных магазинов «Магнит», за два года открыто 15 магазинов.

Разработана модель экономического развития республики на период до 2030 года, в рамках которой определены пять прорывных проектов. Это — строительство тепличного комплекса на площади 22 га производительностью 10 тыс. тонн овощей в год, развитие всесезонного туристического рекреационного комплекса «Армхи», создание промышленного парка «Джейрах» мощностью 50 тысяч тонн доломитовой муки в год, развитие солнечной генерации и создание индустриального парка «Магас» в целях реализации совместных проектов кластера алюминиевой промышленности. Модель защищена в правительстве России.

Также Сластенин отметил, что важным событием 2021 года стало успешное проведение Дней Ингушетии в Совете Федерации, по итогам которых принято постановление о государственной поддержке социально-экономического развития республики.