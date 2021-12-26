На 27 вопросов ответил Глава Ингушетии в ходе «Прямой линии»

«В основном они касались социальной сферы. Людей интересовало решение жилищных проблем, помощь в трудоустройстве, строительстве социальных объектов в сельских поселениях, затрагивались темы образования и здравоохранения. По многим вопросам решения принимались непосредственно во время эфира, всего их поступило более 1000, из них около 530 звонков в колл-центр. В ближайшее время предстоит обработать все поступившие обращения», — отметили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Свои вопросы руководителю региона желающие могли направить заранее посредством текстового сообщения или видеообращения в мессенджерах WhatsApp и Telegram, писем на электронную почту, а также телефонного звонка в ходе эфира.

Все они транслировались во время программы в виде «бегущей строки». Это стало первым в таком формате общением Калиматова с жителями республики.

«Прямая линия» транслировалась на Национальном телевидении и ГТРК «Ингушетия». Его также можно было посмотреть на официальном сайте, мобильном приложении и ютуб-канале НТРК «Ингушетия», на официальных страницах администрации Главы и правительства региона в социальной сети «Вконтакте».

Пандемия внесла заметные коррективы в формат эфира. Он прошел без зрителей в студии, а также без представителей власти, но необходимо отметить, что все они в режиме видеоконференцсвязи присутствовали на программе.

В их числе председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, его заместители, руководители ключевых управлений федеральных ведомств, республиканских министерств, главы городов и районов.

По итогам «Прямой линии» Калиматовым были даны соответствующие поручения руководителям министерств и ведомств, а также главам муниципалитетов, и определены сроки их исполнения.