На 3% увеличился оборот розничной торговли в Ингушетии

В структуре формирования оборота розничной торговли на долю крупных и средних организаций приходится — 16,8 %, розничных рынков и ярмарок — 37,5 %, малый бизнес стабильно обеспечивает 45,7 % оборота.

Населению республики реализовано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на сумму 10365,4 млн рублей, что на 2,9 % больше уровня января-сентября 2021 года. Оборот непродовольственных товаров увеличился на 3,5 % и составил 10952,3 млн рублей.

В расчете на душу населения объем розничной торговли за 9 месяцев 2022 года составил в среднем за месяц — 5084,8 рубля, в январе-сентябре прошлого года 2021 года — 4472,5 рубля.