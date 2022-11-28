На 4,8% повысятся пенсии с 1 января 2023 года

Котяков подчеркнул, что двухэтапная индексация пенсий — в январе и июне — проводится в России впервые.

Решение о промежуточной индексации пенсий неработающим пенсионерам было принято весной. Одновременно с этим на 10% были проиндексированы минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

По данным Минтруда, после индексации с 1 января средний размер пенсий неработающих россиян увеличится до 21 864 рублей. С 1 января 2022 года средняя пенсия в России составляет 19 017 рублей, после проведенной летней индексации её размер увеличен до 20 864 рублей, отмечает «РГ».