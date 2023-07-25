На 56 объектах в Ингушетии обеспечили доступность для маломобильных граждан

Как сообщил руководителю субъекта Махмуд-Али Калиматову руководитель Минтруда республики Хаджибекир Муталиев, в учреждениях социальной защиты, культуры, здравоохранения, образования устроены пандусы, приспособления для передвижения за пределами зданий, а также специальные устройства и приспособления санитарно-гигиенического назначения. Кроме того, помещения оборудованы информационными табличками и кнопкой «вызова помощника».

Министр отметил, что на выделенные средств были приобретены специальные технические устройства для библиотек, которые адаптированы под нужды инвалидов по слуху, по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. «Также организовано обучение и повышение квалификации специалистов в социальных сферах по вопросам доступности услуг. Эти меры позволят маломобильным группам населения интегрироваться в общество и реализовать себя», — сказал Муталиев.

Также спецоборудование было поставлено в республиканский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Назрани и реабилитационный центр для инвалидов и детей с ОВЗ в Магасе.

Калиматов считает, что работа по созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья должна вестись на постоянной основе.

«Это наши люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Наш долг — помогать им жить среди нас нормальной жизнью. Как правило, это сильные люди и у них потенциал и мотивация к жизни бывает даже выше, чем у здоровых людей. Мы знаем немало таких примеров. Есть федеральные программы, которые позволяют нам делать это достойно, на качественном уровне», — цитирует Главу Ингушетии его пресс-служба.