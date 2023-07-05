Послание

На 56,5% вырос объем доходной части бюджета республики — Глава Ингушетии

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Власти Ингушетии добились определенных результатов в увеличении объема доходной части бюджета республики. Он вырос на 56,5%, сообщил Глава региона Махмуд-Али Калиматов, выступая с ежегодным посланием парламенту республики.

«Нам удалось не только увеличить доходы на 2,6 млрд рублей, но также в разы уменьшить совокупный долг региона. Объем налоговых и неналоговых доходов казны Ингушетии составил 7,3 млрд рублей против 4,7 млрд рублей в 2021 году. Все обязательные расходы, включая те, которые в первоначальном бюджете мы не предусматривали, исполнены в необходимых объемах», — отметил Калиматов.

По его словам, во многом это стало возможно благодаря привлеченной финансовой помощи из федерального бюджета в объеме 1,5 млрд рублей. Не менее важно, что бюджет пополнился дополнительными налоговыми доходами.

«Не могу не отметить, что сейчас мы наблюдаем положительную динамику снижения долговых обязательств республики. Что насчет государственного долга Ингушетии, то он находится на уровне, удовлетворяющем требованиям бюджетного законодательства», — сказал руководитель субъекта.

«Считаю, что от состояния государственного бюджета зависит развитие всей экономики в целом, а также ее составляющих. Поэтому за последние три года мы смогли обеспечить стабильность финансово-бюджетной системы, а также решить проблемы, которые копились годами», — добавил Калиматов.

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