На АГЗС в Ингушетии оказываемые услуги не отвечали требованиям безопасности
В отношении 51-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК России, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Как установлено в ходе предварительного следствия, с июня по октябрь текущего года мужчина реализовывал сжиженный углеводородный газ на принадлежащей ему газозаправочной стации, при этом оказываемые услуги не отвечали требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.