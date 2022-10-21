Следком

На АГЗС в Ингушетии оказываемые услуги не отвечали требованиям безопасности

0

В отношении 51-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК России, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как установлено в ходе предварительного следствия, с июня по октябрь текущего года мужчина реализовывал сжиженный углеводородный газ на принадлежащей ему газозаправочной стации, при этом оказываемые услуги не отвечали требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
УПЧ по Ингушетии и АНО «Диалог Регионы» заключили соглашение о сотрудничестве
В школах Ингушетии проходят лекции к 30-летию трагических событий в Пригородном районе
В Ингушетии напомнили о недопустимости неповиновения законным требованиям пограничников
На Мемориале жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии пройдет очередной субботник
Сотрудники Госархива Ингушетии оказали методическую помощь коллегам из Джейрахского района
Причиной задержки пенсии в Ингушетии стало нарушение работы местного отделения ПФР
В Ингушском госуниверситете состоялась встреча ректора со студенческим активом
В Ингушетии чествовали победителей и призера кубка России по СБЕ «ММА»
Юные ингушские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо
На 3% увеличился оборот розничной торговли в Ингушетии
В Сунженском районе Ингушетии прошла встреча с добровольцами, решившими принять участие в СВО

Главное

Яндекс.Метрика

 