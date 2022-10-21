На АГЗС в Ингушетии оказываемые услуги не отвечали требованиям безопасности

Как установлено в ходе предварительного следствия, с июня по октябрь текущего года мужчина реализовывал сжиженный углеводородный газ на принадлежащей ему газозаправочной стации, при этом оказываемые услуги не отвечали требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.