На базе топливно-энергетического колледжа в Ингушетии открылась аудитория «Газпрома»

Речь идет о двух подготовленных помещениях для практических и теоретических занятий, рассчитанных на 50 человек.

Первыми новый компьютерный класс и зал для отработки практических навыков увидели Глава региона Махмуд-Али Калиматов и заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук во время своего визита в среднее профессиональное учебное заведение.

«Радует, что в нашей системе профессионального образования появилась еще одна точка роста. Это не просто аудитория, отвечающая самым современным требованиям, но и новация в системе подготовки кадров. Колледж в данном случае демонстрирует то, чего мы требуем от всей системы профессионального образования — способности быстро адаптироваться к нуждам нашей экономики, по мере необходимости переключаться на подготовку тех специалистов, которые нужны в данный момент», — отметил в своем выступлении Калиматов.

В свою очередь представители компании ООО «Газпром межрегионгаз» выразили удовлетворение уровнем подготовки ингушских студентов и заявили о намерении на дальнейшее сотрудничество.

«Сегодня мы не только открываем новые аудитории, это в первую очередь новые возможности для молодых людей найти себя в востребованной профессии. В Ингушетии у нас запланирован большой объем работы. Только в Малгобекском районе голубое топливо ждут более 2 тыс. потенциальных потребителей. Реализовать идеи, а после и поддерживать их, можно будет только при помощи профессионалов, а база должна пополняться сотрудниками из числа местных жителей», — сказал Табачук.

В учебных кабинетах установлены компьютеры высокой мощности со специализированными лицензированными программами и учебной литературой. Проведено обучение и аттестация преподавательского состава. Разработаны и согласованны программы профессиональной подготовки по специальностям: «Слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования» и «Контролер газового хозяйства».

Отмечается, что в аудиториях смогут заниматься не только учащиеся профильного направления. Компьютерный класс и его возможности доступны студентам всех специальностей колледжа и открыты для проведения различных мероприятий.