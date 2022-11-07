Экология

На берегу реки Асса в Ингушетии, 12 ноября, состоится масштабный экофестиваль

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На берегу реки Асса в Ингушетии, 12 ноября, состоится масштабный экофестиваль, который завершит сезон уборок 2022 года «Вода России». ⁣⁣⠀

Как сообщили в Миннаце республики, в мероприятии примут участие: заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Анопренко, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, первый вице-премьер Магомед Евлоев, министр природных ресурсов и экологии региона Ахметхан Шадиев, директор Фонда информации по водным ресурсам Иван Крючков, директор движения «ЭКА» Елена Горохова, директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш, актриса Юлия Михалкова, а также представители волонтерских организаций и граждане с активной жизненной позицией.⁣⁣⠀

Фестиваль стартует 12 ноября 2022 года в сельском поселении Нестеровское у берега реки Асса.

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