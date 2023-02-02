На благоустройство общественных территорий в 2022 году в Ингушетии потратили свыше 136 млн рублей

«В рамках реализации федерального проекта „Формирования комфортной городской среды“ национального проекта „Жилье и городская среда“ в республике в 2022 году благоустроены 22 общественные территории в 9 муниципальных образованиях городов и районов на общую сумму 136,639 млн рублей», — сказал собеседник.

По его словам, территории были уже отобраны в 2021 году по проведенному рейтинговому голосованию.

«Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды дает возможность муниципальным образованиям городов и районов республики благоустраивать общественные территории для отдыха и проведения досуга населения. При реализации мероприятий также учитывается мнение граждан. Граждане могут принимать активное участие при проведении работ на общественных территориях, например, проведение субботников», — отметил руководитель Минстроя Микаил Балахоев.

Ранее сообщалось, что благоустройство всех общественных территорий в Ингушетии в рамках нацпроекта завершено до 1 декабря 2022 года.