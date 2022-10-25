На цифровом туристическом сервисе RUSSPASS рассказали об архитектурных памятниках Ингушетии
На цифровом туристическом сервисе RUSSPASS, который помогает спланировать маршрут путешествия по России, рассказали об архитектурных памятниках Ингушетии.
На сервисе можно забронировать отель, купить билеты на транспорт, в музеи, составить индивидуальный маршрут, а также узнать об интересных местах и полезных услугах для путешественников.
Теперь пользователи RUSSPASS могут узнать много интересного о «загадочной земле башен и зелёных гор», об уникальных средневековых поселениях, хранящих многовековую историю, о местах и событиях, маршрутах и экскурсиях, о турах выходного дня в Ингушетию.
Например, одна из авторских статей посвящена башенному комплексу Пялинг. Здесь можно узнать, как из Москвы добраться до этого удивительного места и что можно увидеть в окрестностях.
Напомним, сотрудничество с проектом стало возможным после подписания 30 июля 2020 года соглашения между московским туристическим ведомством и Комитетом по туризму Республики Ингушетия.
Со всеми предложения республики можно ознакомиться на странице региона.