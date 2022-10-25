Туризм

На цифровом туристическом сервисе RUSSPASS рассказали об архитектурных памятниках Ингушетии

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На цифровом туристическом сервисе RUSSPASS, который помогает спланировать маршрут путешествия по России, рассказали об архитектурных памятниках Ингушетии.

На сервисе можно забронировать отель, купить билеты на транспорт, в музеи, составить индивидуальный маршрут, а также узнать об интересных местах и полезных услугах для путешественников.

Теперь пользователи RUSSPASS могут узнать много интересного о «загадочной земле башен и зелёных гор», об уникальных средневековых поселениях, хранящих многовековую историю, о местах и событиях, маршрутах и экскурсиях, о турах выходного дня в Ингушетию.

Например, одна из авторских статей посвящена башенному комплексу Пялинг. Здесь можно узнать, как из Москвы добраться до этого удивительного места и что можно увидеть в окрестностях.

Напомним, сотрудничество с проектом стало возможным после подписания 30 июля 2020 года соглашения между московским туристическим ведомством и Комитетом по туризму Республики Ингушетия.

Со всеми предложения республики можно ознакомиться на странице региона.

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