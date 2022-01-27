На дополнительные выплаты медикам Ингушетии переведут около 29 млн рублей

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Глава правительства Михаил Мишустин распорядился перевести дополнительные средства на зарплату врачей и среднего медперсонала. Из 17,3 млрд рублей Ингушетия получит 28,981 млн. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников.

«Рассчитываем, что в текущем году в наши медицинские учреждения на работу придёт немало новых сотрудников — востребованных специалистов», — отметил Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, это около 11 тысяч врачей и свыше 13,5 тысячи средних медицинских работников.
Самые солидные суммы перечислят в Дагестан (251,406 млн руб.) и на Ставрополье (96,102 млн руб.). Ингушетия получит 28,981 млн руб., КБР — 46,956 млн руб., КЧР — 26,972 млн руб., Северная Осетия — 14,198 млн руб., Чечня — 38,432 млн руб.

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